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Au cœur de nos fermes jurassiennes 2026 Courlaoux

Au cœur de nos fermes jurassiennes 2026 Courlaoux dimanche 2 août 2026.

Adresse : 285 Route de Blanay

Ville : 39570 Courlaoux

Département : Jura

Début : dimanche 2 août 2026

Fin : dimanche 2 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Courlaoux

Au cœur de nos fermes jurassiennes 2026

285 Route de Blanay Courlaoux Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 10:00:00
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-02

UN DIMANCHE A LA FERME Visite de la ferme, dégustation, exposants et animations. Boutique de la ferme avec vente de volailles de Bresse et pintades prêtes à cuire ou rôties (sur réservation) et produits régionaux. Restauration le midi menu fermier avec poulet de Bresse rôti
Toutes les informations seront disponibles sur le site lafermeducoqbressan.fr   .

285 Route de Blanay Courlaoux 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 51 75 05  lafermeducoqbressan@gmail.com

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English : Au cœur de nos fermes jurassiennes 2026

L’événement Au cœur de nos fermes jurassiennes 2026 Courlaoux a été mis à jour le 2026-05-04 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)