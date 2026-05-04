Courlaoux

Au cœur de nos fermes jurassiennes 2026

285 Route de Blanay Courlaoux Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 10:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

UN DIMANCHE A LA FERME Visite de la ferme, dégustation, exposants et animations. Boutique de la ferme avec vente de volailles de Bresse et pintades prêtes à cuire ou rôties (sur réservation) et produits régionaux. Restauration le midi menu fermier avec poulet de Bresse rôti

Toutes les informations seront disponibles sur le site lafermeducoqbressan.fr .

285 Route de Blanay Courlaoux 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 51 75 05 lafermeducoqbressan@gmail.com

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English : Au cœur de nos fermes jurassiennes 2026

L’événement Au cœur de nos fermes jurassiennes 2026 Courlaoux a été mis à jour le 2026-05-04 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)