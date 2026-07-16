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AGENDA · Esserval-Tartre

Au coeur de nos fermes jurassiennes 2026 Esserval-Tartre

dimanche 2 août 2026 · Esserval-Tartre

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
09:30:00
Adresse
GAEC du Tartre
Ville
39250 Esserval-Tartre
Département
Jura
Tarif
Gratuit Gratuit

Esserval-Tartre

Au coeur de nos fermes jurassiennes 2026

GAEC du Tartre Esserval-Tartre Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 09:30:00
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-02

DIMANCHE A LA FERME Ouvert à tous.
Au programme marche de 6 km, mini-ferme, fabrication de comté, jeux divers, sonneurs de toupins, tracteurs anciens, visite de l’exploitation.
Repas du midi jambon à la broche ; repas du soir fondue géante ; animation musicale par CaKMaqueen.   .

GAEC du Tartre Esserval-Tartre 39250 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 78 50 57 

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English : Au coeur de nos fermes jurassiennes 2026

L’événement Au coeur de nos fermes jurassiennes 2026 Esserval-Tartre a été mis à jour le 2026-07-16 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)