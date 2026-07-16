Au coeur de nos fermes jurassiennes 2026 Esserval-Tartre
dimanche 2 août 2026 · Esserval-Tartre
Informations pratiques
Esserval-Tartre
Au coeur de nos fermes jurassiennes 2026
GAEC du Tartre Esserval-Tartre Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 09:30:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
DIMANCHE A LA FERME Ouvert à tous.
Au programme marche de 6 km, mini-ferme, fabrication de comté, jeux divers, sonneurs de toupins, tracteurs anciens, visite de l’exploitation.
Repas du midi jambon à la broche ; repas du soir fondue géante ; animation musicale par CaKMaqueen. .
GAEC du Tartre Esserval-Tartre 39250 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 78 50 57
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English : Au coeur de nos fermes jurassiennes 2026
L’événement Au coeur de nos fermes jurassiennes 2026 Esserval-Tartre a été mis à jour le 2026-07-16 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)