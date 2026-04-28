Au cœur de nos fermes jurassiennes 2026 FERME PAÏDEIA Messia-sur-Sorne

Messia-sur-Sorne

Au cœur de nos fermes jurassiennes 2026

FERME PAÏDEIA 78 Rue de la Fontaine Messia-sur-Sorne Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 10:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

UN DIMANCHE A LA FERME Une pisciculture de truite qui associe le maraîchage dans l’eau. Païdeia désigne l’éducation venez échanger et partager sur l’aquaponie ! .

FERME PAÏDEIA 78 Rue de la Fontaine Messia-sur-Sorne 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 57 77 35 38 jean-philippe@lafermapaideia.fr

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English : Au cœur de nos fermes jurassiennes 2026

L’événement Au cœur de nos fermes jurassiennes 2026 Messia-sur-Sorne a été mis à jour le 2026-04-28 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)