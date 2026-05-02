Au cœur de nos fermes jurassiennes 2026 GAEC DE COUTTERET Pont-de-Poitte

Pont-de-Poitte

Au cœur de nos fermes jurassiennes 2026

GAEC DE COUTTERET 380 chemin de l’épiney Pont-de-Poitte Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 10:00:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

LA FERME EN FÊTE découverte de la ferme pour petits et grands, jeux. Randonnée le matin départ de la ferme, découverte du lac de Vouglans, retour à la ferme. Buvette. Repas champêtre. DJ. .

GAEC DE COUTTERET 380 chemin de l’épiney Pont-de-Poitte 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 38 51 74 jmmherve@gmail.com

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English : Au cœur de nos fermes jurassiennes 2026

L’événement Au cœur de nos fermes jurassiennes 2026 Pont-de-Poitte a été mis à jour le 2026-05-02 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)