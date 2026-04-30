Au cœur de nos fermes jurassiennes 2026 Salans
Au cœur de nos fermes jurassiennes 2026 Salans dimanche 2 août 2026.
Salans
Au cœur de nos fermes jurassiennes 2026
Chemin des Bouteillers Salans Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 10:00:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
UN DIMANCHE A LA FERME Venez visiter une production de spiruline BIO à SALANS (12min de Besançon et 20min de Dole). .
Chemin des Bouteillers Salans 39700 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 05 71 32 spirulinedujura@gmail.com
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English : Au cœur de nos fermes jurassiennes 2026
L’événement Au cœur de nos fermes jurassiennes 2026 Salans a été mis à jour le 2026-04-30 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)