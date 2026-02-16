Au cœur de soi journée bien-être Domaine de Charlat Bardou
Au cœur de soi journée bien-être Domaine de Charlat Bardou dimanche 15 mars 2026.
Au cœur de soi journée bien-être
Domaine de Charlat 205 Chemin du Charlat Bardou Dordogne
Tarif : 150 – 150 – 150 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-15
fin : 2026-03-15
Date(s) :
2026-03-15
Et si vous vous offriez une journée rien que pour vous ?
Une journée pour ralentir, respirer et revenir à l’essentiel.
Au programme
– Yoga & mouvement conscient
– Soin du visage
– Pause gourmande conviviale
– Atelier Vos émotions, votre boussole intérieure
– Portrait de soi
Une journée accessible à toutes, sans performance, sans jugement, juste un temps pour soi.
Réservation obligatoire, places limitées. .
Domaine de Charlat 205 Chemin du Charlat Bardou 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 21 80 70 lessentielbeaute47@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Au cœur de soi journée bien-être
L’événement Au cœur de soi journée bien-être Bardou a été mis à jour le 2026-02-13 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides