Au cœur de soi journée bien-être Domaine de Charlat Bardou

Domaine de Charlat 205 Chemin du Charlat Bardou Dordogne

Et si vous vous offriez une journée rien que pour vous ?

Une journée pour ralentir, respirer et revenir à l’essentiel.

Au programme

– Yoga & mouvement conscient

– Soin du visage

– Pause gourmande conviviale

– Atelier Vos émotions, votre boussole intérieure

– Portrait de soi

Une journée accessible à toutes, sans performance, sans jugement, juste un temps pour soi.

Réservation obligatoire, places limitées. .

