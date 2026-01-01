Au Cœur de Zola Rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde
Au Cœur de Zola Rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde mercredi 21 janvier 2026.
Au Cœur de Zola
Rue Paul Massy La passerelle Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-21 18:00:00
fin : 2026-01-21
Date(s) :
2026-01-21
Par la Cie La vie est ailleurs dans le cadre des Nuits de la lecture.
.
Rue Paul Massy La passerelle Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 71 00 mairie@meschers.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
By Cie La vie est ailleurs as part of the Nuits de la lecture program.
L’événement Au Cœur de Zola Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-01-15 par Royan Atlantique