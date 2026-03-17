Au cœur des Abers Port de l’Aber Wrac’h Landéda

Au cœur des Abers

Port de l’Aber Wrac’h Lieu-dit Le Port Landéda Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 10:00:00

fin : 2026-04-07 12:30:00

Date(s) :

2026-04-03 2026-04-05 2026-04-07 2026-04-08 2026-04-10 2026-04-13 2026-04-15 2026-04-19 2026-04-21 2026-04-24 2026-04-27 2026-04-29 2026-04-30

Offrez-vous une escapade nature de 2h30 entre deux joyaux du Finistère l’Aber Wrac’h et l’Aber Benoît. Depuis le port de l’Aber Wrac’h, laissez-vous porter jusqu’au pont de Paluden avant de glisser au coeur du calme préservé de l’Aber Benoît, un havre naturel propice à l’observation de la biodiversité côtière.

Accompagné de votre skipper, guide naturaliste, découvrez les secrets de ces estuaires façonnés par les marées, leurs paysages changeants et leur faune discrète. Une expérience authentique et apaisante, idéale pour une véritable reconnexion à la nature. .

Port de l’Aber Wrac’h Lieu-dit Le Port Landéda 29870 Finistère Bretagne +33 6 76 59 52 90

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English : Au cœur des Abers

L’événement Au cœur des Abers Landéda a été mis à jour le 2026-03-17 par OT PAYS DES ABERS