Au coeur des cultures Amazighes, Médiathèque La Grand-Plage, Roubaix

Informations pratiques

Au coeur des cultures Amazighes Samedi 3 octobre, 14h30 Médiathèque La Grand-Plage Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00

Plongez au cœur des cultures amazighes à travers un après-midi festif réunissant les musiciens traditionnels Ibdallen, l’artiste roubaisien Yanis Zik et le Ballet Berbère de Wattrelos.Au rythme du tbel, du bendir et de la ghaïta, les sonorités ancestrales dialoguent avec des interprétations contemporaines. Les chorégraphies, mêlant danses traditionnelles et touches de modernité, viennent sublimer cet héritage culturel vivant. Entre musique, danse et transmission, cette rencontre met à l’honneur toute la richesse des traditions amazighes dans un esprit de partage, de convivialité et d’ouverture. Une invitation à découvrir ou redécouvrir un patrimoine vibrant, porté par des artistes passionnés qui le font vivre et évoluer.

Médiathèque La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte 59100 Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France

Musique

© Duygu