Au coeur des gorges du Sierroz RDV au 165, 167 Route des Bauges Gorges du Sierroz à Grésy sur Aix Grésy-sur-Aix

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Découverte de ce site naturel dont l’attrait ne s’est jamais démenti tant pour son charme naturel que pour son histoire singulière.

RDV au 165, 167 Route des Bauges Gorges du Sierroz à Grésy sur Aix 165,167 Route des Bauges , Gorges du Sierroz Grésy-sur-Aix 73100 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 34 80 50 gorgesdusierroz@gmail.com

English :

Discover this natural site whose appeal has never waned, as much for its natural charm as for its singular history.

German :

Entdecken Sie diese natürliche Stätte, deren Anziehungskraft nie nachgelassen hat, sowohl wegen ihres natürlichen Charmes als auch wegen ihrer einzigartigen Geschichte.

Italiano :

Scoprite questo sito naturale, il cui fascino non è mai venuto meno, tanto per il suo fascino naturale quanto per la sua storia unica.

Espanol :

Descubra este paraje natural, cuyo atractivo nunca ha decaído, tanto por su encanto natural como por su historia única.

