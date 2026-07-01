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Au cœur des jardins d’Aubigny : une visite contée par les propriétaires, Château d’Aubigny, Coincy

dimanche 20 septembre 2026 · Château d'Aubigny · Coincy

Au cœur des jardins d’Aubigny : une visite contée par les propriétaires, Château d’Aubigny, Coincy

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Château d'Aubigny
Adresse
Château d'Aubigny, 57530 Coincy
Ville
57530 Coincy
Département
Moselle
Tarif
Visite à la demande.

Au cœur des jardins d’Aubigny : une visite contée par les propriétaires Dimanche 20 septembre, 14h00 Château d’Aubigny Moselle

Visite à la demande.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Plongez dans les jardins du château d’Aubigny lors d’une visite libre ou guidée proposée par les propriétaires eux-mêmes.
La visite pourra être faite en allemand.

Château d’Aubigny Château d’Aubigny, 57530 Coincy Coincy 57530 Moselle Grand Est 06 13 64 42 98 https://www.lesjardinsdaubigny.fr La maison d’Aubigny est marquée par la présence d’une même famille depuis le XVIIIᵉ siècle et a été transmise de génération en génération par les filles. Les souvenirs de la guerre de 1870 y sont très présents. Le général Jean de Cugnac fut une personnalité importante pour le domaine et œuvra à sa sauvegarde, malgré l’annexion de 1940 et la confiscation de la propriété. Au détour de votre visite, vous pourrez découvrir le portrait d’un ancêtre de la famille, lié à la grande Histoire.

Cette demeure du XVIIIᵉ siècle, entourée de jardins réguliers remarquables par leurs ifs, est située dans un environnement rural et forestier, à proximité de l’agglomération messine.

Elle a également servi de décor à plusieurs tournages, dont un qui s’est achevé récemment. Accès par le village d’Ars-Laquenexy (sur les GPS, rechercher la commune de Coincy, lieu-dit Aubigny) – parkings disponibles.
Plongez dans les jardins du château d’Aubigny lors d’une visite guidée exceptionnelle proposée par les propriétaires eux-mêmes.

© Les Jardins du Grand Est