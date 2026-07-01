Au cœur des jardins d’Aubigny : une visite contée par les propriétaires, Château d’Aubigny, Coincy

Informations pratiques

Au cœur des jardins d’Aubigny : une visite contée par les propriétaires Dimanche 20 septembre, 14h00 Château d’Aubigny Moselle

Visite à la demande.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Plongez dans les jardins du château d’Aubigny lors d’une visite libre ou guidée proposée par les propriétaires eux-mêmes.

La visite pourra être faite en allemand.

Château d’Aubigny Château d’Aubigny, 57530 Coincy Coincy 57530 Moselle Grand Est 06 13 64 42 98 https://www.lesjardinsdaubigny.fr La maison d’Aubigny est marquée par la présence d’une même famille depuis le XVIIIᵉ siècle et a été transmise de génération en génération par les filles. Les souvenirs de la guerre de 1870 y sont très présents. Le général Jean de Cugnac fut une personnalité importante pour le domaine et œuvra à sa sauvegarde, malgré l’annexion de 1940 et la confiscation de la propriété. Au détour de votre visite, vous pourrez découvrir le portrait d’un ancêtre de la famille, lié à la grande Histoire.

Cette demeure du XVIIIᵉ siècle, entourée de jardins réguliers remarquables par leurs ifs, est située dans un environnement rural et forestier, à proximité de l’agglomération messine.

Elle a également servi de décor à plusieurs tournages, dont un qui s’est achevé récemment. Accès par le village d’Ars-Laquenexy (sur les GPS, rechercher la commune de Coincy, lieu-dit Aubigny) – parkings disponibles.

Plongez dans les jardins du château d’Aubigny lors d’une visite guidée exceptionnelle proposée par les propriétaires eux-mêmes.

© Les Jardins du Grand Est