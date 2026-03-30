Au coeur des Orchestres Salle Ève Ruggieri Panazol

Au coeur des Orchestres

Salle Ève Ruggieri Rue de la Beausserie Panazol Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02

fin : 2026-04-02

Date(s) :

2026-04-02

À l’occasion des journées portes ouvertes du Conservatoire de Panazol, venez assister à la répétition publique de l’Orchestre symphonique Jazzàzol.

Informations complémentaires auprès des organisateurs. .

Salle Ève Ruggieri Rue de la Beausserie Panazol 87350 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 06 47 91

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English : Au coeur des Orchestres

L’événement Au coeur des Orchestres Panazol a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Limoges Métropole