Au coeur des Orchestres Salle Jean Marais 1 Panazol
Au coeur des Orchestres Salle Jean Marais 1 Panazol vendredi 3 avril 2026.
Au coeur des Orchestres
Salle Jean Marais 1 Rue de la Beausserie Panazol Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03
fin : 2026-04-03
Date(s) :
2026-04-03
À l’occasion des journées portes ouvertes du Conservatoire de Panazol, venez assister à la répétition publique des P’tits vents Récréàcordes .
Informations complémentaires auprès des organisateurs. .
Salle Jean Marais 1 Rue de la Beausserie Panazol 87350 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 06 47 91
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English : Au coeur des Orchestres
L’événement Au coeur des Orchestres Panazol a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Limoges Métropole
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