Au coeur des plantes sauvages Office de tourisme de la Communauté de Communes de Freyming-Merlebach Hombourg-Haut

Au coeur des plantes sauvages

Office de tourisme de la Communauté de Communes de Freyming-Merlebach 19 rue de Metz Hombourg-Haut Moselle

L’Office de tourisme Connexion Freyming-Merlebach vous invite à traverser la frontière et découvrir les plantes sauvages avec Géraldine TOMASINO (Envie de Bon), à Sant Nikolaus. Balade entre eau et forêt, une découverte de la flore sauvage dans un lieu unique. Sur réservation auprès de l’Office de tourisme Connexion Freyming-Merlebach.Tout public

Office de tourisme de la Communauté de Communes de Freyming-Merlebach 19 rue de Metz Hombourg-Haut 57470 Moselle Grand Est +33 3 87 90 53 53 accueil@tourismefreyming-merlebach.fr

English :

Tourist Office Connexion Freyming-Merlebach invites you to cross the border and discover wild plants with Géraldine TOMASINO (Envie de Bon), at Sant Nikolaus. A walk between water and forest, a discovery of wild flora in a unique setting. Bookings required at the Tourist Office Connexion Freyming-Merlebach.

German :

Das Tourismusbüro Connexion Freyming-Merlebach lädt Sie ein, die Grenze zu überschreiten und mit Géraldine TOMASINO (Envie de Bon) in Sant Nikolaus wilde Pflanzen zu entdecken. Spaziergang zwischen Wasser und Wald, eine Entdeckung der wilden Flora an einem einzigartigen Ort. Mit Reservierung beim Tourismusbüro Connexion Freyming-Merlebach.

Italiano :

L’Ufficio del Turismo Connexion Freyming-Merlebach vi invita a varcare il confine e a scoprire le piante selvatiche con Géraldine TOMASINO (Envie de Bon), a Sant Nikolaus. Una passeggiata tra acqua e foresta, alla scoperta della flora selvatica in un ambiente unico. Prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio del Turismo Connexion Freyming-Merlebach.

Espanol :

La Oficina de Turismo Connexion Freyming-Merlebach le invita a cruzar la frontera y descubrir las plantas silvestres con Géraldine TOMASINO (Envie de Bon), en Sant Nikolaus. Un paseo entre el agua y el bosque, un descubrimiento de la flora silvestre en un entorno único. Reserva obligatoria en la Oficina de Turismo Connexion Freyming-Merlebach.

