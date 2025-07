Au cœur des ruches : rencontre pédagogique avec les apiculteurs Conteville

Marie-Line et Baptiste, couple d’apiculteurs passionnés, vous accueillent sur leur exploitation toute proche d’Honfleur. Vous pourrez échanger avec eux sur le monde fascinant des abeilles (cadre vitré d’observation), le développement d’une colonie, le matériel et la production du miel notamment. Ils seront ravis de répondre à toutes vos questions et de vous faire déguster leur miel.

Ouvert à tout public

English : Au cœur des ruches : rencontre pédagogique avec les apiculteurs

Marie-Line and Baptiste, a couple of passionate beekeepers, welcome you to their farm near Honfleur. Come and talk to them about the fascinating world of bees (glass observation frame), colony development, equipment and honey production. They’ll be delighted to answer all your questions and let you taste their honey.

Open to the general public

German :

Marie-Line und Baptiste, ein passioniertes Imkerpaar, begrüßen Sie auf ihrem Betrieb in der Nähe von Honfleur. Sie können sich mit ihnen über die faszinierende Welt der Bienen (verglaster Beobachtungsrahmen), die Entwicklung eines Bienenvolkes, die Ausrüstung und die Honigproduktion austauschen. Sie beantworten gerne alle Ihre Fragen und lassen Sie Ihren Honig probieren.

Offen für alle

Italiano :

Marie-Line e Baptiste, una coppia di apicoltori appassionati, vi danno il benvenuto nella loro fattoria vicino a Honfleur. Potrete parlare con loro dell’affascinante mondo delle api (telaio di osservazione in vetro), dello sviluppo di una colonia, delle attrezzature e della produzione di miele. Saranno lieti di rispondere a tutte le vostre domande e di farvi assaggiare il loro miele.

Aperto al pubblico

Espanol :

Marie-Line y Baptiste, una pareja de apasionados apicultores, le dan la bienvenida a su granja cerca de Honfleur. Podrá hablar con ellos sobre el fascinante mundo de las abejas (marco de observación de cristal), el desarrollo de una colonia, el equipamiento y la producción de miel. Estarán encantados de responder a todas sus preguntas y le permitirán degustar su miel.

Abierto al público en general

