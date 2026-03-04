Au coeur des ténèbres, Les Enfants du Paradis, Chartres
Au coeur des ténèbres, Les Enfants du Paradis, Chartres vendredi 10 avril 2026.
Au coeur des ténèbres Vendredi 10 avril, 20h50 Les Enfants du Paradis Eure-et-Loir
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-10T20:50:00+02:00 – 2026-04-10T22:26:00+02:00
Fin : 2026-04-10T20:50:00+02:00 – 2026-04-10T22:26:00+02:00
Les Enfants du Paradis 13 place de la porte Saint Michel (centre ville), Chartres Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1060#showmovie?id=ERKTP »}]
Restrospective coppola – En février 1976, Francis Ford Coppola s’installe avec son équipe et toute sa famille aux Philippines pour tourner son huitième film, « Apocalypse Now ». A sa demande, sa femm… Les Enfants du Paradis Au coeur des ténèbres