Au cœur des trésors de l’Observatoire des Sciences de l’Univers de Grenoble Observatoire des sciences de l’Univers de Grenoble, Bâtiment OSUG-D (bâtiment vert) Saint-Martin-d’Hères

Au cœur des trésors de l’Observatoire des Sciences de l’Univers de Grenoble Observatoire des sciences de l’Univers de Grenoble, Bâtiment OSUG-D (bâtiment vert) Saint-Martin-d’Hères vendredi 19 septembre 2025.

Au cœur des trésors de l’Observatoire des Sciences de l’Univers de Grenoble 19 et 20 septembre Observatoire des sciences de l’Univers de Grenoble, Bâtiment OSUG-D (bâtiment vert) Isère

Entrée gratuite, inscription obligatoire. Visite limitée à 8 personnes par séance pour des raisons de sécurité. Prévoyez d’arriver au moins 5min avant l’horaire de la visite, sous peine de ne pas pouvoir accéder au bâtiment.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T17:00:00 – 2025-09-19T17:40:00

Fin : 2025-09-20T11:30:00 – 2025-09-20T12:10:00

Accompagnés par les enseignantes-chercheuses responsables des collections, plongez au cœur d’un patrimoine scientifique inestimable. Remontez le fil du temps et laissez-vous émerveiller par l’évolution du vivant sur plus de 500 millions d’années à travers une collection exceptionnelle de fossiles, roches et minéraux.

Dans une démarche de conservation, de préservation et de valorisation, ces trésors géologiques vous seront exceptionnellement dévoilés. Observez des spécimens étonnants, explorez les traces laissées par des espèces disparues et questionnez-vous sur les bouleversements qui ont façonné notre planète.

Laissez votre curiosité vous guider au fil de cette exploration unique, où chaque roche, chaque fossile raconte une histoire fascinante sur notre Terre.

Durée de la visite : 40min

Observatoire des sciences de l’Univers de Grenoble, Bâtiment OSUG-D (bâtiment vert) 122 rue de la piscine, 38400 Saint-Martin-d’Hères Saint-Martin-d’Hères 38400 Domaine universitaire de Grenoble Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.osug.fr/grand-public/rendez-vous-publics/journees-europeennes-du-patrimoine-dans-les-coulisses-de-l-observatoire-des-7610.html »}] [{« link »: « https://www.osug.fr/l-institut/services-communs/collections-geologiques/ »}] Le bâtiment OSUG-D est un bâtiment vert, visible depuis les rails du tram. Tram B et D, station Les Taillées

Accompagnés par les enseignantes-chercheuses responsables des collections, plongez au cœur d’un [patrimoine scientifique Remontez le fil du temps et laissez-vous émerveiller par l’évolution du vivant…

© Quentin Daveau – OSUG