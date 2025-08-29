Au coeur des vendanges au Champagne de Barfontarc Baroville

18 route de Bar-sur-Aube Baroville

Vendredi 29 & samedi 30 août

Baroville

La Maison de BARFONTARC vous ouvre ses portes et vous propose de partager l’esprit festif des vendanges en Champagne. Que vous soyez amateur, passionné ou confirmé… Devenez membre de l’équipe !

-Rendez-vous à 8h pour le petit-déjeuner du vendangeur aubois.

-Départ dans les vignes pour une visite guidée à pied, avec explications du terroir de la Côte des Bar et de ses spécificités.

-Activité cueillette muni de votre sécateur, récoltez le fruit du travail d’une année.

-Retour à la Maison pour une visite personnalisée de nos installations.

-Flûte apéritive et repas convivial avec l’ensemble de l’équipe.

70€ par personne

Sur réservation obligatoire 03 25 27 07 09 / champagne@barfontarc.com 70 .

18 route de Bar-sur-Aube Baroville 10200 Aube Grand Est +33 3 25 27 07 09 champagne@barfontarc.com

