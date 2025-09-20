Au cœur des Volcans ! Cité du Volcan Tampon (Le)

Gratuit. Durée de la visite : environ 1h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T07:30:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-21T07:30:00 – 2025-09-21T15:00:00

A voir ou à revoir !

La Cité du Volcan, avec sa muséographie rénovée et étoffée de nouvelles technologies, vous permettra une immersion dans le monde fabuleux des volcans. Venez découvrir ou redécouvir nos différents espaces muséographiques, le tunnel de lave, l’observatoire volcanologique, la ludothèque, le bathyscape, la salle aux trésors, autant d’espaces qui vous en apprendront plus sur notre patrimoine géologique réunionnais !

https://museesreunion.fr/la-cite-du-volcan/

Cité du Volcan RN3 Bourg-Murat, La Plaine-des-Cafres, 97430 Le Tampon Tampon (Le) La Réunion La Réunion 0262590026 http://www.museesreunion.re/laciteduvolcan Rénovée par la Région Réunion de 2010 à 2014, la Cité du Volcan a ouvert ses portes au public le 5 août 2014. Ce pôle d'attraction touristique de premier plan est également un centre pédagogique et scientifique international.

La Cité du Volcan reçoit un public large et diversifié, y compris les tout-petits.

