Au cœur du bocage promenons nous autour de Jenlain Jenlain

Résidence les Aunelles Jenlain Nord

Début : 2025-09-27 15:00:00

fin : 2025-09-27 18:00:00

2025-09-27

Au départ du Café Rando Nord, l’Original ! Une boucle de 9 kms permettra de découvrir le paysage environnant bois, rivière, le petit patrimoine bâti des villages de Jenlain et Wargnies le Grand.

Résidence les Aunelles Jenlain 59144 Nord Hauts-de-France contact@hautsdefrancetourisme.com

English :

Leaving from Café Rando Nord, the Original! A 9 km loop will allow you to discover the surrounding landscape: woods, river, and the small built heritage of the villages of Jenlain and Wargnies le Grand.

German :

Ausgehend vom Café Rando Nord, dem Original! Auf einer 9 km langen Schleife können Sie die umliegende Landschaft entdecken: Wälder, Flüsse und das kleine bauliche Erbe der Dörfer Jenlain und Wargnies le Grand.

Italiano :

Partendo dal Café Rando Nord, l’originale! Un percorso ad anello di 9 km vi porterà attraverso la campagna circostante: boschi, fiume e il piccolo patrimonio edilizio dei villaggi di Jenlain e Wargnies le Grand.

Espanol :

Salida desde el Café Rando Nord, ¡el Original! Un bucle de 9 km recorrerá los alrededores: bosques, río y el pequeño patrimonio construido de los pueblos de Jenlain y Wargnies le Grand.

