Au cœur du chantier de l’église Notre-Dame : les artisans de la restauration Place du 137e R.I. Fontenay-le-Comte

Au cœur du chantier de l’église Notre-Dame : les artisans de la restauration Place du 137e R.I. Fontenay-le-Comte samedi 20 septembre 2025.

Au cœur du chantier de l’église Notre-Dame : les artisans de la restauration Samedi 20 septembre, 09h00 Place du 137e R.I. Vendée

Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Les travaux engagés par l’équipe municipale actuelle pour la sauvegarde de l’église Notre- Dame de l’Assomption incluent la couverture, la charpente et le couronnement en pierres de taille. Il s’agit d’une première tranche qui a débuté en 2023 à l’occasion des 600 ans de l’édifice. Une première phase (côté sud) est achevée et les artisans progressent actuellement sur le côté nord, incluant le portail le plus monumental de l’église.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’architecte du chantier, le tailleur de pierre, le couvreur et le charpentier vous proposent de vous faire vivre cette restauration sur stands avec explication de leurs savoir-faire !

Place du 137e R.I. Pl. du 137 Ri, 85200 Fontenay-le-Comte Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire

Journées européennes du patrimoine 2025

Ville de Fontenay-le-Comte