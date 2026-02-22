Au coeur du féminin 17 Lieu-dit Le Fontagnoux La Chapelle-Bertrand
vendredi 6 mars 2026.
Au coeur du féminin
17 Lieu-dit Le Fontagnoux 17 Le Fontagnoux La Chapelle-Bertrand Deux-Sèvres
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-06
fin : 2026-03-08
Date(s) :
2026-03-06
Animé par Salya Petitphar, cet événement est conçu comme un espace bienveillant de partage, de reconnexion et d’exploration du féminin sous toutes ses dimensions corporelle, émotionnelle et spirituelle.
Vendredi 6 mars
19h-21h Cercle de Femmes
Samedi 7 mars
9h00-12h00 Soin Manuel pour les douleurs corporels durée 1/2h ( sur réservation via auprès de l’association Tangram)
11h00-13h00 Danse Afro Brésilienne
14h30-15h30 Relaxation sensorielle
16h30-18h30 Conférence Interactive Le cycle menstruel en 4 Archétypes
Dimanche 8 mars
11h00-13h00 Cercle Mères-Filles
14h30-16h30 Cercle de femmes
17h00-19h00 Tissu Aérien .
17 Lieu-dit Le Fontagnoux 17 Le Fontagnoux La Chapelle-Bertrand 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 01 75 46 tangram@ecomail.fr
