Au coeur du féminin 17 Lieu-dit Le Fontagnoux La Chapelle-Bertrand

Au coeur du féminin

17 Lieu-dit Le Fontagnoux 17 Le Fontagnoux La Chapelle-Bertrand Deux-Sèvres

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-06

Animé par Salya Petitphar, cet événement est conçu comme un espace bienveillant de partage, de reconnexion et d’exploration du féminin sous toutes ses dimensions corporelle, émotionnelle et spirituelle.

Vendredi 6 mars

19h-21h Cercle de Femmes

Samedi 7 mars

9h00-12h00 Soin Manuel pour les douleurs corporels durée 1/2h ( sur réservation via auprès de l’association Tangram)

11h00-13h00 Danse Afro Brésilienne

14h30-15h30 Relaxation sensorielle

16h30-18h30 Conférence Interactive Le cycle menstruel en 4 Archétypes

Dimanche 8 mars

11h00-13h00 Cercle Mères-Filles

14h30-16h30 Cercle de femmes

17h00-19h00 Tissu Aérien .

17 Lieu-dit Le Fontagnoux 17 Le Fontagnoux La Chapelle-Bertrand 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 01 75 46 tangram@ecomail.fr

