Au coeur du jardin musical Varennes-en-Argonne

Au coeur du jardin musical

28 rue Tabur Varennes-en-Argonne Meuse

Gratuit

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-27 09:30:00

fin : 2026-03-27 11:00:00

2026-03-27

Venez découvrir le jardin musical d’Hélène Koenig. C’est un jardin où l’on laisse fleurir la musique et où l’on prend le temps de passer un moment avec son enfant. Atelier sur inscription pour les enfants de 6 mois à 3 ans.Enfants

28 rue Tabur Varennes-en-Argonne 55270 Meuse Grand Est +33 3 29 87 40 12 petite.enfance@argonne-meuse.fr

Come and discover Hélène Koenig’s musical garden. It’s a garden where you can let music blossom, and take the time to spend with your child. Registration required for children aged 6 months to 3 years.

