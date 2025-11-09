Au coeur du Marathon 06 Bd des Italiens Villeneuve-Loubet

Au coeur du Marathon 06 Bd des Italiens Villeneuve-Loubet dimanche 9 novembre 2025.

Au coeur du Marathon 06

Bd des Italiens Bd Pompidou Villeneuve-Loubet Alpes-Maritimes

Début : 2025-11-09 08:30:00

fin : 2025-11-09 11:00:00

2025-11-09

Villeneuve-Loubet est une des 7 communes traversées par le Marathon des Alpes-Maritimes qui démarre de Nice pour une arrivée sur Cannes. La commune accueille le tronçon entre le KM13 et KM19. Venez nombreux pour les encourager sur leur passage.

Bd des Italiens Bd Pompidou Villeneuve-Loubet 06270 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 02 66 16

English : Marathon 06

Villeneuve-Loubet is one of the 7 towns crossed by the Marathon des Alpes-Maritimes, which starts in Nice and finishes in Cannes. The commune hosts the section between KM13 and KM19. Come and cheer them on as they go by.

German :

Villeneuve-Loubet ist eine der sieben Gemeinden, durch die der Marathon des Alpes-Maritimes führt, der in Nizza startet und in Cannes ankommt. Die Gemeinde ist Gastgeberin des Abschnitts zwischen KM13 und KM19. Kommen Sie zahlreich, um die Läufer auf ihrem Weg anzufeuern.

Italiano :

Villeneuve-Loubet è una delle 7 città attraversate dalla Maratona delle Alpi Marittime, che parte da Nizza e termina a Cannes. La città ospita il tratto tra il KM13 e il KM19. Venite a fare il tifo al loro passaggio.

Espanol :

Villeneuve-Loubet es una de las 7 ciudades que atraviesa el Maratón de los Alpes Marítimos, que empieza en Niza y termina en Cannes. La ciudad acoge el tramo entre el KM13 y el KM19. Venga a animarles a su paso.

