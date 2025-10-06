Au coeur du patrimoine buxynois et ses environs Place de la Gare Buxy

Place de la Gare Bureau d'Information Touristique de Buxy Buxy Saône-et-Loire

2025-10-06 14:00:00

2025-10-31 17:30:00

2025-10-06

Comme chaque année, la Société d’Histoire et d’Archéologie de Buxy (SHAB) a le plaisir de clore la saison artistique de la Galerie Dany Massé avec une exposition consacrée au patrimoine local.

Pour cette édition 2025, intitulée Au coeur du patrimoine buxynois et ses environs , la SHAB présente une centaine de photographies, dont certaines inédites, organisées autour de cinq thèmes les cadoles, les lavoirs, les pigeonniers, les châteaux et les domaines. Une évocation de la vie de deux familles du Marnizot complète cette présentation.

Ce rendez-vous annuel offre aux habitants comme aux visiteurs un regard documenté et accessible sur l’histoire et le patrimoine de Buxy et de ses environs. .

