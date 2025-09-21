Au cœur du roquefort, un fromage qui allie histoire et modernité La Cité du Lait Laval

Au cœur du roquefort, un fromage qui allie histoire et modernité La Cité du Lait Laval dimanche 21 septembre 2025.

Au cœur du roquefort, un fromage qui allie histoire et modernité Dimanche 21 septembre, 10h00 La Cité du Lait Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Le roquefort, quel sujet !

Empreint d’histoire, ce fromage de tradition millénaire, qui dit on était le favori de Charlemagne, est mentionné dès le VIIIe siècle dans divers écrits (actes, donations).

Son élaboration, étroitement liée à la nature, le rend aussi exceptionnel. C’est dans le terroir du massif du Combalou, en Aveyron, que l’homme a façonné les caves d’affinage de roquefort au sein d’un réseau géologique unique fait de grottes, de failles et de cheminées naturelles.

Enfin, le roquefort est à lui seul un sujet puisque 2025 célèbre le centenaire de son appellation d’origine, la toute première AOP de France.

La Cité du Lait 18 rue A. Beck, 53000 Laval Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire 02 43 59 51 90

Le roquefort, quel sujet !

(c)La Cité du Lait