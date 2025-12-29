Au cœur du royaume de la truffe noire | Château les Merles château les Merles Mouleydier
château les Merles 3 Chemin des Merles Mouleydier Dordogne
Début : 2026-02-08
fin : 2026-02-11
2026-02-08
En février, nous vous invitons à vivre un séjour truffe exclusif en Dordogne, berceau de la mythique Tuber melanosporum.
Plongez dans l’univers de la truffe noire à travers les marchés, les dégustations, la visite d’une truffière et une gastronomie raffinée.
Votre séjour débute le dimanche 8 février par un accueil chaleureux, suivi d’un dîner décontracté en trois plats au Château les Merles. .
château les Merles 3 Chemin des Merles Mouleydier 24520 Dordogne Nouvelle-Aquitaine info@lesmerles.com
