Au cœur du royaume de la truffe noire | Château les Merles château les Merles Mouleydier

Au cœur du royaume de la truffe noire | Château les Merles

château les Merles 3 Chemin des Merles Mouleydier Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-08

En février, nous vous invitons à vivre un séjour truffe exclusif en Dordogne, berceau de la mythique Tuber melanosporum.

Plongez dans l’univers de la truffe noire à travers les marchés, les dégustations, la visite d’une truffière et une gastronomie raffinée.

Votre séjour débute le dimanche 8 février par un accueil chaleureux, suivi d’un dîner décontracté en trois plats au Château les Merles. .

château les Merles 3 Chemin des Merles Mouleydier 24520 Dordogne Nouvelle-Aquitaine info@lesmerles.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Au cœur du royaume de la truffe noire | Château les Merles

L’événement Au cœur du royaume de la truffe noire | Château les Merles Mouleydier a été mis à jour le 2025-12-27 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides