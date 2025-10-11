Au cœur du Tiers-Lieu O’34 Atelier Info Jeunes Chartres Chartres

Au cœur du Tiers-Lieu O’34 Atelier Info Jeunes Chartres Chartres samedi 11 octobre 2025.

Au cœur du Tiers-Lieu O’34 Atelier Info Jeunes Chartres

34 Rue Noël Ballay Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-10-11

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Une découverte de l’écosystème de O’34, espace dédié à l’information et à l’accompagnement des jeunes du territoire.

.

34 Rue Noël Ballay Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 32 bij28@agglo-ville.chartres.fr

English :

Discover the O?34 ecosystem, a space dedicated to providing information and support to local young people.

German :

Eine Entdeckung des Ökosystems von O?34, einem Raum, der sich der Information und Begleitung von Jugendlichen in der Region widmet.

Italiano :

Scoprite l’ecosistema di O?34, uno spazio dedicato a fornire informazioni e supporto ai giovani della regione.

Espanol :

Descubra el ecosistema de O?34, un espacio dedicado a proporcionar información y apoyo a los jóvenes de la región.

L’événement Au cœur du Tiers-Lieu O’34 Atelier Info Jeunes Chartres Chartres a été mis à jour le 2025-10-04 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES