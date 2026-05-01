Montenach

Au coeur d’une Réserve Naturelle Nationale

Chemin d’Evendorff Montenach Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-24 10:00:00

fin : 2026-05-24 12:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Hors des sentiers battus, partez en exploration au cœur de la Réserve Naturelle Nationale de Montenach. Pas à pas, ouvrez l’œil et tendez l’oreille paysages variés, plantes remarquables et petites vies cachées se laissent observer dans ce milieu précieux, qui révèle toute sa richesse à qui prend le temps de s’y aventurer.Tout public

0 .

Chemin d’Evendorff Montenach 57480 Moselle Grand Est +33 3 82 88 77 49 maisondelanature@ccb3f.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Off the beaten track, explore the heart of the Montenach National Nature Reserve. Step by step, open your eyes and listen carefully: varied landscapes, remarkable plants and small hidden lives can be observed in this precious environment, which reveals all its richness to those who take the time to venture out.

L’événement Au coeur d’une Réserve Naturelle Nationale Montenach a été mis à jour le 2026-05-07 par TROIS FRONTIERES TOURISME