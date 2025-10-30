Au coin de la baie par Territoire Baie de Somme, collectif d’artistes Saint-Valery-sur-Somme

Au coin de la baie par Territoire Baie de Somme, collectif d’artistes Saint-Valery-sur-Somme jeudi 30 octobre 2025.

Au coin de la baie par Territoire Baie de Somme, collectif d’artistes

Place des Pilotes Saint-Valery-sur-Somme Somme

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-10-30 10:00:00

fin : 2025-11-05 18:30:00

Date(s) :

2025-10-30

L’association Territoire Baie de Somme vous convie à son exposition d’automne où vous pourrez découvrir les peintures de Kassape Sanson et Laurent Pruvot, les photographies d’Olivier Hernandez et les sculptures sur bois de Daniel Houart.

Place des Pilotes Saint-Valery-sur-Somme 80230 Somme Hauts-de-France +33 3 22 24 27 92 tourisme@ca-baiedesomme.fr

English :

The association Territoire Baie de Somme invites you to its autumn exhibition, featuring paintings by Kassape Sanson and Laurent Pruvot, photographs by Olivier Hernandez and wood sculptures by Daniel Houart.

German :

Der Verein Territoire Baie de Somme lädt Sie zu seiner Herbstausstellung ein, bei der Sie die Gemälde von Kassape Sanson und Laurent Pruvot, die Fotografien von Olivier Hernandez und die Holzskulpturen von Daniel Houart entdecken können.

Italiano :

L’associazione Territoire Baie de Somme vi invita alla sua mostra autunnale, con dipinti di Kassape Sanson e Laurent Pruvot, fotografie di Olivier Hernandez e sculture in legno di Daniel Houart.

Espanol :

La asociación Territoire Baie de Somme le invita a su exposición de otoño, con pinturas de Kassape Sanson y Laurent Pruvot, fotografías de Olivier Hernandez y esculturas de madera de Daniel Houart.

