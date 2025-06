Au Coin des Rues – En Caravane Quartier Mont Saint-Martin à Nemours Nemours 7 juillet 2025 17:00

« Au Coin des Rues – en Caravane » est une extension itinérante du projet « Au Coin des Rues ». Pendant une semaine, les caravanes de l’association Pas Trop Loing de la Seine sillonnent le sud du 77 pour installer des guinguettes éphémères, artistiques et chaleureuses dans les petits villages ou les quartiers des villes. Le but est de s’installer dans un parc, une place et en bas des immeubles. Au programme : cinq spectacles, deux entresorts, deux concerts, des fanfares et DJ set. Une programmation pour tous les âges et accessible.

Les étapes :

Vendredi 4 Juillet : La Genevraye

Samedi 5 et dimanche 6 Juillet : Champagne-sur-Seine

Lundi 7, mardi 8 et mercredi 9 Juillet : Nemours

Quartier Mont Saint-Martin à Nemours rue de cherelles Nemours Nemours 77140 Seine-et-Marne Île-de-France sur l’esplanade derrière le centre social La Mosaïque ainsi que dans le parc (ancienne école Lavaud) rue des guichettes.

Les deux endroits sont au quartier Mont Saint-Martin

