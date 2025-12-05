Au commencement était le CEP Rue des Maranches Beaune

Au commencement était le CEP

Après avoir travaillé sur le thème de la taille de la vigne, j’ai découvert combien le cep était inspirant du point de vue graphique:

Nu en hiver, sculpté par les différentes tailles du vigneron au fil des années, il est la source du vin en devenir. Chaque cep est unique par sa forme et appartient à cette population alignée et silencieuse qui constitue le vignoble de nos coteaux. Marie-Jo Morey, artiste.

À partir de croquis relevés sur site, c’est ainsi qu’elle a composé une série de créations graphiques dans différentes techniques.

Vernissage de l’exposition le vendredi 5 décembre à l’atelier de Marie-Jo Morey. .

Rue des Maranches Atelier Marie-Jo MOREY Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 25 79 66 10 marie-jo.morey@wanadoo.fr

