Au Comptoir des lectures, spécial poésie Café des Champs Libres Rennes Mercredi 11 mars, 18h30 gratuit

A l’occasion du Printemps des Poètes, le Comptoir des Lectures revient pour une présentation d’une sélection de livres.

Solveig Touzé, libraire à la Nuit des Temps, Monique Ormevil membre de la Maison de la Poésie de Rennes et Mathilde Coulon, bibliothécaire des Champs Libres, nous présentent leurs sélections coups de cœur de ce début d’année.

Début : 2026-03-11T18:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-11T19:30:00.000+01:00

Café des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



