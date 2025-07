AU CRÉPUSCULE SUR LE CAROUX ! Olargues

Parking randonneurs hameau de Douch Olargues Hérault

Tarif : 11 – 11 – EUR

Début : 2025-08-05

fin : 2025-08-12

2025-08-05 2025-08-12 2025-08-19 2025-08-26

SORTIE MOUFLONS

SORTIE MOUFLONS Au crépuscule sur le Caroux !

Balade crépusculaire sur le massif du Caroux à la rencontre du maître des lieux, le célèbre et emblématique mouflon ! Abandonnez-vous à ces paysages magnifiques, à l’heure où le soleil effleure l’horizon… Sortie pour observateurs attentifs et discrets…

Prévoir chaussures de marches, vêtements chauds, jumelles, lampe de poche et appareil photo.

Inscription obligatoire, places limitées .

Parking randonneurs hameau de Douch Olargues 34390 Hérault Occitanie +33 4 67 97 88 00 cebenna@cebenna.org

English :

MOUFLON OUTING

Twilight walk on the Caroux massif to meet the Mouflon

German :

AUSFLUG ZUM MUFFLON

Dämmerungswanderung auf dem Massif du Caroux, um das Mufflon zu treffen

Italiano :

USCITA CON I MUFLONI

Passeggiata al crepuscolo sul massiccio del Caroux per incontrare il muflone

Espanol :

SALIDA EN MUFLÓN

Paseo crepuscular por el macizo de Caroux al encuentro del muflón

