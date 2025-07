Au Crépuscule | Vincent Warin Cie 3.6/3.4 Lille

Au Crépuscule | Vincent Warin Cie 3.6/3.4

25 boulevard Jean-Baptiste Lebas Lille Nord

Début : 2025-10-18 16:30:00

fin : 2025-10-18 17:15:00

2025-10-18 2025-10-19

_Au Crépuscule_ est un poème chorégraphique et acrobatique surprenant, où se rencontrent et s’entrechoquent la voltige sur BMX et les sons de la guitare électro. Une écriture qui oscille entre l’aérien, avec un point d’accroche à 5 m 50 de haut, et la terre, en hommage à ceux qui, autour de nous, bottent en touche après avoir tenté le rêve autrement. C’est l’espoir qui en ressort, comme une porte ouverte à l’ombre de nos crépuscules…

_**le Prato à St So, dans le cadre de Fiesta lille3000 La Gare en fête avec le Prato**_ .

25 boulevard Jean-Baptiste Lebas Lille 59046 Nord Hauts-de-France +33 3 20 52 71 24 info@leprato.fr

