Au creux d’un abri, animaux et goutte de pluie : lecture musicale Bibliothèque Bourg-L’Évesque Rennes Samedi 21 mars, 15h30, 16h30 dans la limite des places disponibles

À partir de trois albums d’Adrien Parlange, le duo neo folk Bâton Bleu propose une création aventureuse et surprenante.

À partir des trois albums d’Adrien Parlange, Abri, Les désastreuses conséquences de la chute d’une goutte de pluie et Le grand serpent, le duo neo folk Bâton Bleu propose une création aventureuse et surprenante.

Mêlant leur univers musical singulier aux images et aux mots des albums, les deux musiciens vous emmènent au cœur de ces histoires poétiques et renversantes, le temps d’une lecture musicale délicate et percussive.

Gautier Degandt : lecture, chant, pianos à pouces, percussion

Maria Laurent : banjo, tovshuur, chant, lecture

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 35

Bibliothèque Bourg-L’Évesque 2, bd de Verdun 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.bourg.lesvesque@ville-rennes.fr 02 23 62 26 35



