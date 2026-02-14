Au creux d’un abri, animaux et goutte de pluie : lecture musicale, Bibliothèque Bourg-L’Évesque, Rennes

Au creux d’un abri, animaux et goutte de pluie : lecture musicale Samedi 21 mars, 15h30, 16h30 Bibliothèque Bourg-L’Évesque Ille-et-Vilaine

Début : 2026-03-21T15:30:00+01:00 – 2026-03-21T16:00:00+01:00

Fin : 2026-03-21T16:30:00+01:00 – 2026-03-21T17:00:00+01:00

À partir des trois albums d’Adrien Parlange, Abri, Les désastreuses conséquences de la chute d’une goutte de pluie et Le grand serpent, le duo neo folk Bâton Bleu propose une création aventureuse et surprenante.

Mêlant leur univers musical singulier aux images et aux mots des albums, les deux musiciens vous emmènent au cœur de ces histoires poétiques et renversantes, le temps d’une lecture musicale délicate et percussive.

Gautier Degandt : lecture, chant, pianos à pouces, percussion

Maria Laurent : banjo, tovshuur, chant, lecture

Bibliothèque Bourg-L’Évesque 2, bd de Verdun 35000 Rennes Rennes 35000 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 35 http://bibliotheques.rennes.fr [{« type »: « phone », « value »: « 02 23 62 26 35 »}]

