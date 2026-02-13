Au-delà de Katmandou, Cinéma LUX, Caen

Au-delà de Katmandou Jeudi 19 février, 15h45 Cinéma LUX Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-19T15:45:00+01:00 – 2026-02-19T17:15:00+01:00

Fin : 2026-02-19T15:45:00+01:00 – 2026-02-19T17:15:00+01:00

Projection suivie d’une rencontre avec le réalisateur Alexander MURPHY.

Cinéma LUX 6 avenue Sainte-Thérèse, Caen Caen 14000 Calvados Normandy [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0590#showmovie?id=JB5GH »}]

Rencontre – Installées à Katmandou, Jamuna et sa sœur décident de retourner dans leur village natal, perché dans les hauteurs de Maïkot, pour prendre part à la périlleuse récolte du yarsagumba, une… Cinéma LUX Au-delà de Katmandou