Au-delà de l’image : « Sorcières » Médiathèque de Tarascon Tarascon

Au-delà de l’image : « Sorcières » Samedi 20 septembre, 11h00 Médiathèque de Tarascon Bouches-du-Rhône

À partir de 5 ans. Durée 1h

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Après la découverte d’un album jeunesse, on s’inspire de ses illustrations pour donner vie à une autre histoire.

Médiathèque de Tarascon 26, boulevard Gambetta 13150 Tarascon Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur 04 90 91 51 52 https://tarascon.fr/mediatheque-municipale.html

Ville de Tarascon