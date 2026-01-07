Au delà des Brumes – Brass Band Pavillon de la Sirène Paris
Au delà des Brumes – Brass Band Pavillon de la Sirène Paris vendredi 6 février 2026.
Laissez-vous emporter par la puissance et les couleurs uniques d’un brass band. Au programme : pièces de Gustave Holst, Thierry Deleruyelle, Peter Graham, Stijn Aertgeerts ainsi qu’une création de Luca Ganassali. A Nutshell’s Odyssey, adaptée pour brass band a été composée pour le 1er concours de composition pour orchestre de cuivres et percussions organisé par l’ensemble E=mCu.
Direction : Anthony Ropp
Programme :
•Snow Island – Thierry Deleruyelle
•A Nutshell Odyssey – Luca Ganassali
•Rise – Stijn Aertgeerts (solistes : Adrien Coutant et Damien Fournier)
•Postludes for Bowed Vibraphone n°8 – Elliot Cole
•A Moorside Suite – Gustav Holst
•Tribute to Lionel – André Waignein (soliste : Lucile Braillon)
•Gaelforce – Peter Graham
Le Brass Band de la Sirène vous convie à un voyage musical entre brumes et cimes, entre tradition et création.
Le vendredi 06 février 2026
de 20h00 à 21h15
gratuit
Sur réservation
Participation libre
Tout public.
Pavillon de la Sirène 20 rue Dareau 75014 Paris
https://lepavillondelasirene.fr/agenda/brass-band-au-dela-des-brumes +33153629324 accueil@lasirene.info https://www.facebook.com/lepavillondelasirene https://www.facebook.com/lepavillondelasirene
Afficher la carte du lieu Pavillon de la Sirène et trouvez le meilleur itinéraire