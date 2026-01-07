Au delà des Brumes – Brass Band Pavillon de la Sirène Paris

Laissez-vous emporter par la puissance et les couleurs uniques d’un brass band. Au programme : pièces de Gustave Holst, Thierry Deleruyelle, Peter Graham, Stijn Aertgeerts ainsi qu’une création de Luca Ganassali. A Nutshell’s Odyssey, adaptée pour brass band a été composée pour le 1er concours de composition pour orchestre de cuivres et percussions organisé par l’ensemble E=mCu.

Direction : Anthony Ropp

Programme :

•Snow Island – Thierry Deleruyelle

•A Nutshell Odyssey – Luca Ganassali

•Rise – Stijn Aertgeerts (solistes : Adrien Coutant et Damien Fournier)

•Postludes for Bowed Vibraphone n°8 – Elliot Cole

•A Moorside Suite – Gustav Holst

•Tribute to Lionel – André Waignein (soliste : Lucile Braillon)

•Gaelforce – Peter Graham

Le Brass Band de la Sirène vous convie à un voyage musical entre brumes et cimes, entre tradition et création.

Le vendredi 06 février 2026

de 20h00 à 21h15

gratuit

Sur réservation

Participation libre

Tout public.

Pavillon de la Sirène 20 rue Dareau 75014 Paris

https://lepavillondelasirene.fr/agenda/brass-band-au-dela-des-brumes +33153629324 accueil@lasirene.info https://www.facebook.com/lepavillondelasirene https://www.facebook.com/lepavillondelasirene



