Au-delà des limites : quand l’inclusion donne des ailes IPSA Toulou Toulouse Jeudi 4 décembre, 18h30 sur inscription

Au-delà des limites : quand l’inclusion donne des ailes Par Women in Aerospace

Rendez-vous le 4 décembre à l’IPSA Toulouse pour notre événement annuel autour du thème : « Au-delà des limites : quand l’inclusion donne des ailes ».

Dans un monde en constante évolution, où la performance humaine rencontre les défis technologiques, nous mettrons en lumière les ponts entre trois univers passionnants : le sport, le handicap et l’aérospatial.

À travers des témoignages inspirantes — athlètes, experts et acteurs de l’inclusion — nous explorerons comment la résilience, l’innovation et l’audace permettent de repousser les frontières du possible.

Les inscriptions ouvriront le 4 novembre : notez bien la date et rejoignez-nous pour un moment fort en inspiration et en ouverture !

ENAC ALUMNI

ENAC Alumni est l’association des diplômés de toutes les formations qu’enseigne l’ENAC que ce soit sur son site de Toulouse, dans les centres mais aussi à l’international. L’association a pour mission d’animer un réseau de plus de 29 000 Alumni et étudiants dans le monde entier.

Que ce soit au travers de sa convention passée avec l’école, de son amitié avec la Fondation de l’ENAC et des différentes associations étudiantes, ENAC Alumni permet à tous ses membres de garder contact avec ses camarades, avec son école mais également d’utiliser le réseau pour développer des opportunités de carrières.

ENAC Alumni c’est :

Une école

+ de 500 diplômés par an

La diversité des formations de nos Alumni avec 30 programmes de formations

Une visibilité internationale : 1/4 de nos étudiants sont étrangers issus de plus de 50 pays différents

Des entreprises partenaires

Des événements toute l’année

la FORCE d’un réseau

À propos de l’IPSA

Depuis plus de 60 ans, l’IPSA forme les ingénieurs de demain dans les domaines de l’air, de l’espace et des nouvelles mobilités. Aujourd’hui, les technologies aéronautiques et spatiales s’étendent bien au-delà des cieux, avec des applications sur terre, sur et sous l’eau. Répartie sur trois sites d’excellence à Paris, Toulouse et Lyon, l’IPSA propose un parcours d’ingénieur en 5 ans, un Bachelor en 3 ans, ainsi que des formations spécifiques telles que le MSc Aerospace Propulsion, le MSc Aéro IA & Cyber, et le MBA Ingénieur d’affaires en aéronautique et spatial en partenariat avec l’ISG. Avec une pédagogie résolument tournée vers l’international et en phase avec les besoins des entreprises du secteur, l’IPSA bénéficie de solides partenariats avec les acteurs civils et militaires de l’industrie. En connexion directe avec les décideurs et experts du domaine, nos étudiants sont prêts à transformer leur passion en carrière. L’IPSA recrute pour la formation ingénieurs en post-bac via le Concours Advance qui donne accès à 4 grandes écoles d’ingénieurs réparties sur 13 campus à travers la France.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-04T18:30:00.000+01:00

Fin : 2025-12-04T22:30:00.000+01:00

IPSA Toulou 81, avenue de Grande Bretagne 31300 Toulouse