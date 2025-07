Au-delà des mots Jardin derrière la MJC Rennes

Prix libre

Spectacle de la Compagnie Version 14

Au-delà des mots est une invitation au voyage où deux personnes se rencontrent, échangent et s’aventurent dans ce qui semble une rêverie.

A et C décident de s’éloigner du groupe pour partir ailleurs, vers un au-delà où ils revisitent des sensations et jouent avec le temps…

Avec André Layus et Christophe Briand

Mise en scène de Benji Leblay

Début : 2025-07-11T18:30:00.000+02:00

Fin : 2025-07-11T19:30:00.000+02:00

Jardin derrière la MJC 18 Rue des Plantes, Rennes, France Rennes 35700