Au-delà des pierres, l’âme des plans : le patrimoine architectural se révèle. Archives communales de Dieulefit Dieulefit

Le lieu étant petit, des groupes de 5 personnes seront accueillis les uns après les autres.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

A cette occasion seront exposés des plans de bâtiments communaux (l’ancienne Halle, la Mairie, l’ancien collège), des réseaux d’eau ‘acqueducs, réservoir), des ponts et passerelle, de l’église Siant-Pierre, de lavoir.

Archives communales de Dieulefit Ancien collège, rue Ernest Chalamel, 26220 Dieulefit Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 0630176922 Les archives communales de Dieulefit conservent des documents remontant au Moyen Âge. A l’occasion des JEP elles ouvrent leurs portes. Il n’y a pas de parking à proximité.

Lorsque l’on est devant la médiathèque, il faut faire le tour du bâtiment vers la droite.

