Au-delà des plages, La Palmyre à bicyclette Point Sublime Les Mathes

Au-delà des plages, La Palmyre à bicyclette

Point Sublime La Palmyre Les Mathes Charente-Maritime

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

à partir de 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 15:00:00

fin : 2026-05-29 17:00:00

Date(s) :

2026-05-15 2026-05-29 2026-06-12 2026-06-26

A vélo, entre plages, étang et forêt, on découvre l’autre visage de La Palmyre, commune des Mathes.

Point Sublime La Palmyre Les Mathes 17570 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00 contact@royanatlantique.fr

English :

Cycling between beaches, lakes and forests, you can discover the other side of La Palmyre, in the commune of Les Mathes.

