Au-delà du béton. La base sous-marine Base sous-marine Saint-Nazaire

Au-delà du béton. La base sous-marine 19 – 21 septembre Base sous-marine Loire-Atlantique

En accès libre dans l’alvéole 10 de la base sous-marine. Elle est à suivre en autonomie. L’exposition est trilingue : français – anglais – allemand.

GRATUIT.

Début : 2025-09-19T00:00:00 – 2025-09-19T23:59:00

Fin : 2025-09-21T00:00:00 – 2025-09-21T23:59:00

Cette exposition in situ en trois volets offre un point de vue unique sur la base sous-marine, lieu patrimonial d’intérêt majeur pour le territoire.

Un témoin majeur du 20e siècle

Une exposition en trois temps raconte la base sous-marine, sa construction, son rôle et ses usages d’hier et d’aujourd’hui.

À travers un parcours pédagogique sur son histoire, des mobiliers incitant à son exploration et une immersion photographique grand format, elle souligne sa patrimonialisation.

Par Saint-Nazaire Agglomération Tourisme – Cellule ingénierie et pôle patrimoine

Pourquoi cette exposition ?

En 2027, le toit de la base sous-marine fermera au public pour permettre des travaux de pérennisation. Ces travaux, inédits par leur ampleur et leur technicité, visent principalement à corriger un dysfonctionnement important : la base sous-marine prend l’eau ! Conçu pour résister aux bombes, l’imposant toit ne peut rien contre l’écoulement des eaux qui menace les équipements culturels et touristiques installés en contrebas.

En 2028, à l’issue de ces travaux, le toit de la base, renouvelé et réhabilité, accueillera une nouvelle exposition permanente dédiée à la base sous-marine et ses abords.

Pour préparer cette échéance, la Ville de Saint-Nazaire a confié à Saint-Nazaire Renversante la conception et la réalisation d’une exposition de préfiguration, accessible en amont et pendant toute la durée des travaux. Cette exposition temporaire, prend place au cœur de la base sous-marine et offre un point de vue unique sur ce lieu patrimonial d’intérêt majeur pour le territoire.

Base sous-marine Boulevard de la Légion d'Honneur, 44600 Saint-Nazaire

Crédit(s) : Création graphique : Grégoire Chauveau. Photographe Rudy Burbant. Saint-Nazaire Agglomération Tourisme.