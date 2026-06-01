Au dela du clavier- Beethoven, Mendelssohn Route de la Mer Lanloup
Au dela du clavier- Beethoven, Mendelssohn Route de la Mer Lanloup vendredi 26 juin 2026.
Lanloup
Au dela du clavier- Beethoven, Mendelssohn
Route de la Mer Eglise de Lanloup Lanloup Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Le quatuor Landolfi interprétera la transcription de la sonate pour piano op 111 pour quatuor à cordes. La transcription a été réalisé par François Miquel. Au programme également la quatuor op 13 de Mendelssohn. Concert organisé par Musique en Armor au profit de la restauration de l’église de Lanloup. .
Route de la Mer Eglise de Lanloup Lanloup 22580 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 89 10 35 32
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English :
L’événement Au dela du clavier- Beethoven, Mendelssohn Lanloup a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol