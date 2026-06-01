Au dela du clavier- Beethoven, Mendelssohn Route de la Mer Lanloup

Lanloup

Au dela du clavier- Beethoven, Mendelssohn

Route de la Mer Eglise de Lanloup Lanloup Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Le quatuor Landolfi interprétera la transcription de la sonate pour piano op 111 pour quatuor à cordes. La transcription a été réalisé par François Miquel. Au programme également la quatuor op 13 de Mendelssohn. Concert organisé par Musique en Armor au profit de la restauration de l’église de Lanloup. .

Route de la Mer Eglise de Lanloup Lanloup 22580 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 89 10 35 32

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Au dela du clavier- Beethoven, Mendelssohn Lanloup a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol