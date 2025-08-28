« Au-delà du rêve » Théâtre Musée de Charroux et de son canton Charroux

« Au-delà du rêve » Théâtre Musée de Charroux et de son canton Charroux jeudi 28 août 2025.

« Au-delà du rêve » Théâtre

Musée de Charroux et de son canton 5 rue de la Poulaillerie Charroux Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-28 19:00:00

fin : 2025-08-28

Date(s) :

2025-08-28

Au-delà du rêve , un spectacle créé par Olivier Renne, Thérèse Renne et Philippe Chéry, est un monologue d’un artiste en quatre tableaux. Ce spectacle est présenté au Musée de Charroux, dans le cadre de l’exposition du centenaire de Guy Renne.

.

Musée de Charroux et de son canton 5 rue de la Poulaillerie Charroux 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 39 93 contact@musee-charroux.net

English :

« Au-delà du rêve », a show created by Olivier Renne, Thérèse Renne and Philippe Chéry, is an artist’s monologue in four tableaux. The show is presented at the Musée de Charroux, as part of the Guy Renne centenary exhibition.

German :

« Au-delà du rêve », eine von Olivier Renne, Thérèse Renne und Philippe Chéry geschaffene Aufführung, ist ein Monolog eines Künstlers in vier Bildern. Diese Aufführung wird im Museum von Charroux im Rahmen der Ausstellung zum hundertsten Geburtstag von Guy Renne gezeigt.

Italiano :

« Au-delà du rêve », uno spettacolo creato da Olivier Renne, Thérèse Renne e Philippe Chéry, è un monologo d’artista in quattro tableaux. Lo spettacolo viene presentato al Musée de Charroux nell’ambito della mostra per il centenario di Guy Renne.

Espanol :

« Au-delà du rêve », espectáculo creado por Olivier Renne, Thérèse Renne y Philippe Chéry, es un monólogo de artista en cuatro cuadros. El espectáculo se presenta en el Museo de Charroux en el marco de la exposición del centenario de Guy Renne.

L’événement « Au-delà du rêve » Théâtre Charroux a été mis à jour le 2025-08-19 par Office de tourisme Val de Sioule