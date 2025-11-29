Au-delà Premier escape game du musée d’Art moderne de Fontevraud Fontevraud-l’Abbaye

Au-delà Premier escape game du musée d’Art moderne de Fontevraud

Place des Plantagenêts Fontevraud-l’Abbaye Maine-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 10:00:00

fin : 2026-04-30 16:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Traversez les époques, les univers, en interrogeant les objets et les œuvres qui vous soufflent les clés à trouver et les pistes à emprunter pour entrer dans d’autres dimensions.

Une expérience de jeu inédite grandeur nature dans le musée, à vivre à deux, en groupe, en famille, avec des amis !

Pour jouer, une seule consigne avoir un smartphone chargé et pouvoir scanner le flash-code vous permettant de lancer le jeu.

PRECISIONS HORAIRES

Du 29/11/2025 au 30/04/2026 le vendredi et les week-ends de 10h à 16h.

Durée 1h30. Départ toutes les heures. .

Place des Plantagenêts Fontevraud-l’Abbaye 49590 Maine-et-Loire Pays de la Loire billetterie@fontevraud.fr

English :

Cross over to different eras and universes, questioning the objects and works that will tell you the keys to find and the paths to follow to enter other dimensions.

German :

Durchqueren Sie Epochen und Universen, indem Sie Objekte und Kunstwerke befragen, die Ihnen die Schlüssel und Wege verraten, die Sie finden müssen, um in andere Dimensionen vorzudringen.

Italiano :

Attraversate epoche e universi diversi, interrogando gli oggetti e le opere che vi indicano le chiavi da trovare e i percorsi da seguire per entrare in altre dimensioni.

Espanol :

Cruza a diferentes épocas y universos, interrogando a los objetos y obras que te indican las claves que debes encontrar y los caminos que debes seguir para entrar en otras dimensiones.

