Au-delà Premier escape game du musée d’Art moderne de Fontevraud Fontevraud-l’Abbaye
Place des Plantagenêts Fontevraud-l’Abbaye Maine-et-Loire
Tarif : 15 – 15 – EUR
Début : 2025-11-29 10:00:00
fin : 2026-04-30 16:00:00
2025-11-29
Traversez les époques, les univers, en interrogeant les objets et les œuvres qui vous soufflent les clés à trouver et les pistes à emprunter pour entrer dans d’autres dimensions.
Une expérience de jeu inédite grandeur nature dans le musée, à vivre à deux, en groupe, en famille, avec des amis !
Pour jouer, une seule consigne avoir un smartphone chargé et pouvoir scanner le flash-code vous permettant de lancer le jeu.
PRECISIONS HORAIRES
Du 29/11/2025 au 30/04/2026 le vendredi et les week-ends de 10h à 16h.
Durée 1h30. Départ toutes les heures. .
Place des Plantagenêts Fontevraud-l’Abbaye 49590 Maine-et-Loire Pays de la Loire billetterie@fontevraud.fr
English :
Cross over to different eras and universes, questioning the objects and works that will tell you the keys to find and the paths to follow to enter other dimensions.
German :
Durchqueren Sie Epochen und Universen, indem Sie Objekte und Kunstwerke befragen, die Ihnen die Schlüssel und Wege verraten, die Sie finden müssen, um in andere Dimensionen vorzudringen.
Italiano :
Attraversate epoche e universi diversi, interrogando gli oggetti e le opere che vi indicano le chiavi da trovare e i percorsi da seguire per entrare in altre dimensioni.
Espanol :
Cruza a diferentes épocas y universos, interrogando a los objetos y obras que te indican las claves que debes encontrar y los caminos que debes seguir para entrar en otras dimensiones.
