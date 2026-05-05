Au détour de Saint-Georges-de-Montclard, St-Georges-de-Montclard, Saint-Georges-de-Montclard

Au détour de Saint-Georges-de-Montclard 26 – 28 juin St-Georges-de-Montclard Dordogne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T08:00:00+02:00 – 2026-06-26T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T08:00:00+02:00 – 2026-06-28T20:00:00+02:00

Le bourg de Montclard est dominé par la silhouette du château du XIe siècle (privé), et en vous promenant, vous découvrirez la halle reconstruite au XVIIIe siècle et la chapelle Ste Thérèse.

Support de visite : https://tourisme-isleperigord.com/visiter/circuit-coeur-de-village-st-georges-de-montclard/

Un sentier de randonnée de 7 km vous permet, au départ du bourg de Montclard, de rejoindre le hameau de St-Georges où vous pourrez découvrir l’église Ste-Rita, la fontaine et le lavoir.

St-Georges-de-Montclard saint georges de montclard Saint-Georges-de-Montclard 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://tourisme-isleperigord.com/visiter/circuit-coeur-de-village-st-georges-de-montclard/ »}]

Promenez-vous dans ce charmant village pour admirer les nombreuses maisons en pierre restaurées, avec les toitures typiques de la région. Certaines ont conservé galeries et balcons de bois.

@SARAMITO