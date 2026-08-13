Au détour des fours Drefféac
samedi 19 septembre 2026 · Drefféac
Informations pratiques
Drefféac
Au détour des fours
Landes de Bilais Drefféac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-19 09:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Rando de 16 km à la journée organisée par l’animation culturelle
Dégustations aux fours et pause gourmande le midi
Départ à 9h aux Landes de Bilais
15€ à partir de 12 ans
Inscription obligatoire avant le 15 septembre sur audetourdesfours.dreffeac@gmail.com .
Landes de Bilais Drefféac 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Au détour des fours Drefféac a été mis à jour le 2026-08-13 par ADT44
À voir aussi à Drefféac (Loire-Atlantique)
- Atelier café crochet Bibliothèque Drefféac 19 septembre 2026