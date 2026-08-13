Informations pratiques

Drefféac

Au détour des fours

Landes de Bilais Drefféac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-19 09:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Rando de 16 km à la journée organisée par l’animation culturelle

Dégustations aux fours et pause gourmande le midi

Départ à 9h aux Landes de Bilais

15€ à partir de 12 ans

Inscription obligatoire avant le 15 septembre sur audetourdesfours.dreffeac@gmail.com .

Landes de Bilais Drefféac 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

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English :

L’événement Au détour des fours Drefféac a été mis à jour le 2026-08-13 par ADT44