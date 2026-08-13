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AGENDA · Drefféac

Au détour des fours Drefféac

samedi 19 septembre 2026 · Drefféac

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Landes de Bilais
Ville
44530 Drefféac
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Drefféac

Au détour des fours

Landes de Bilais Drefféac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-19 09:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Rando de 16 km à la journée organisée par l’animation culturelle
Dégustations aux fours et pause gourmande le midi

Départ à 9h aux Landes de Bilais

15€ à partir de 12 ans
Inscription obligatoire avant le 15 septembre sur  audetourdesfours.dreffeac@gmail.com   .

Landes de Bilais Drefféac 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10  otsi@cc-paysdepontchateau.fr

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English :

L’événement Au détour des fours Drefféac a été mis à jour le 2026-08-13 par ADT44

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